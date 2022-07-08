شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستجيب لنائب التنسيقية ويخصص قطار تحيا مصر لأهالى النوبة لقضاء إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، للطلب الذى تقدم به النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتخصيص قطار تحيا مصر لأهالي النوبة لقضاء اجازة عيد الأضحى.

وتوجه النائب محمد إسماعيل لقطار تحيا مصر للاطمئنان على أهالي النوبة خلال رحلتهم، متنمنيا لهم الوصول لديارهم آمنيين ، مهنئا الأهالى بعيد الأضحى المبارك.

يذكر أن النائب محمد اسماعيل كان قد تقدم بطلب بناء على الطلب المقدم من أهالي الجمعيات و النوادي النوبية عنهم نادى ابو الريش بحري الرياضي بالإسكندرية، حيث أنهم يأملون في موافقة وزير النقل على تخصيص قطار تحيا مصر مثل كل عام لرحلة عيد الأضحى المبارك ذهاباً من محافظة الإسكندرية الموافق الى النوبة.