الملك وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة بالعيد من قادة الدول الإسلامية

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجه لهم خادم الحرمين، وولي العهد، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار. كما بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام، داعيين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.



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