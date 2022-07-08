السعودية تعزي أسرة شينزو آبي وتستنكر اغتياله

وعبرت الوزارة عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها آبي كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، وتنوه بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها للعمل الجبان الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وأودى بحياة دولة الرئيس السابق، مؤكدةً تضامن المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً.
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