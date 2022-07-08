السعودية تعزي أسرة شينزو آبي وتستنكر اغتياله

قدمت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة دولة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، ولحكومة وشعب اليابان الصديق.

وعبرت الوزارة عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها آبي كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، وتنوه بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها للعمل الجبان الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وأودى بحياة دولة الرئيس السابق، مؤكدةً تضامن المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً.