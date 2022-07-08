شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مصطفى نائب التنسيقية: "مصر الرقمية" دليل خطوات الدولة لتلبية أهداف التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان افتتاح مشروعات مصر الرقمية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، دليل على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة نحو بناء مصر الرقمية ودعم التحول الرقمي، تلبية لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 في الاعتماد الكلي على التكنولوجيا.

وأوضح مصطفي، أن اعتماد الدولة نحو الرقمنة يستهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمساهمة فى إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، مشيدا بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق منصة «مصر الرقمية» رسميًا لإتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية الدولة بالنظر إلي المستقبل واللحاق بالركب العالمي من خلال ضرورة الاهتمام إلي التحول الرقمي، مؤكدا أن قطاع الاتصالات شهد طفرة كبرى بمقاييس محلية ودولية في ضوء توجه الدولة تكثيف الجهود في تنفيذ العديد من المشروعات، التي تهدف لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.

وشدد النائب علاء مصطفي، بضرورة نشر الحملات الإعلامية لتغيير ثقافة التعليم فى مصر، عن نشر ثقافة اهمية التعليم التكنولوجى الذى يؤهل لوظائف المستقبل، بعد أن قامت الدولة بإنشاء العدد من الكليات والجامعات التكنولوجية المتخصصة.