شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يُزيد التكهُنات حول مصير رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - زاد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التكهُنات حول مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أنباء رغبته في الرحيل.



اليونايتد يعلن غياب رونالدو عن الفترة التحضيرية:

واعلن نادي مانشستر يونايتد، عن غياب كريستيانو رونالدو، عن قائمة الفريق المتجهة لخوض المعسكر التحضيري في تايلاند وإستراليا.

وأوضح نادي مانشستر يونايتد، أن غياب رونالدو يأتي لحصوله على إجازة إضافية لارتباطه بمشكلة خاصة بالعائلة.

قائمة مانشستر يونايتد للفترة التحضيرية:



حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، توم هيتون، ناثان بيشوب، كوفار.

خط الدفاع: بايلي، دالوت، إيثان ليرد، فيكتور لينديلوف، ماجواير، مالسيا، لوك شاو، أليكس تيليس، توانزيبي، فاران، وان بيساكا.

خط الوسط: أماد ديالو، برونو فرنانديز، فريد، جيمس جارنر، حنبعل المجبري، زيدان إقبال، ماكتومناي، بيليستري، سافاج، دوني فان دي بيك.

خط الهجوم: شونج، إيلانجا، جراناتشو، مارسيال، راشفورد، سانشو.

غياب رونالدو يثير التكهُنات:

رونالدو يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما ذكرت التقارير في الأيام الماضية.

البرتغالي كان انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر، ولكن بعد أول موسم فشل اليونايتد في حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا.

كل التقارير تؤكد أن رونالدو يرغب في الرحيل خلال الصيف الحالي، بسبب رغبته الملحة في المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.