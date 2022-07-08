شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ساخر يثير أزمة جديدة بين مانشستر يونايتد ورونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نادي مانشستر يونايتد بإشعال فتيل الأزمة من جديد بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الحالي الذي طالب مؤخرا بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

ويرغب رونالدو في ترك اليونايتد بعد موسم واحد فقط من عودته للفريق بعدما فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا العام والمنافسة فقط على لقب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ستار الإنجليزية فإن الفريق أشعل غضب رونالدو بعد الفيديو الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للفريق اعلانا عن الزي الجديد للموسم المقبل.

تعليق صفحة مانشستر يونايتد يثير الجدل حول رونالدو

كريستيانو رونالدو

وظهر رونالدو في هذا الإعلان وهو يرتدي قميص الفريق الجديد المستوحي من الزي الذي قام لاعبو مانشستر يونايتد بارتداءه بجيل التسعينات الماضي.

وتواجد صاروخ ماديرا رفقة العديد من اللاعبين من زملائه في الفيديو لتقديم القميص الجديد مثل فاران وماكتومناي وبرونو فيرنانديز.

وكتب اليونايتد تعليقا على كل لاعب :"فريد هو أحد المعجبين بالزي الجديد، تبدو أنيقا يا ماجواير، ننتظر بكل شغف سانشو ليظهر بالقميص الجديد".

وعند رونالدو كتب الفريق الإنجليزي عبر صفحته الرسمية:"يبدو أن رونالدو يعارض القميص ذي الأكمام الطويلة".

وأكدت صحيفة ديلي ستار بأن هذه الرسالة تعكس حالة التخبط وتوتر العلاقات بين إدارة نادي مانشستر يونايتد والنجم البرتغالي والذي قرر الانقطاع عن التدريبات التأهيلية للفريق استعدادا للموسم المقبل.

استعدادات اليونايتد للموسم القادم

مانشستر يونايتد

ومن المنتظر أن يتوجه اليونايتد في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، وتستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة.

ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد الموسم الماضي

وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات.

ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد الموسم الماضي

وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات.