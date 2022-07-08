شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: الحوار الوطنى سيمثل نقلة نوعية فى المشاركة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بإجراءات لجنة العفو الرئاسي وصدور القائمة الجديدة بالإفراج عن 60 من سجناء الرأى.

وثمن في مداخلة هاتفية مع الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني في برنامجه مصر جديدة علي قناة ETC الفضائية الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيله للجنة العفو الرئاسي أثناء إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي.

وقال رئيس الوفد، إن كل هذه الإجراءات هي ثمار لثورة 30 يونيو المجيدة، وأن الحوار الوطني الذي بدأ قبل يومين سيمثل نقلة نوعية في المشاركة المجتمعية بالرأي في مختلف المجالات.