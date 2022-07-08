شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يكشف لأول مرة تفاصيل "عقد الموت" مع منتخب السنغال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ المنتقل حديث من صفوف ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل العقد الذي كان سيوقعه على مسؤوليته والمخاطرة بحياته من أجل منتخب بلاده.

وتعرض ساديو ماني لإصابة بارتجاج في المخ أمام الرأس الأخضر في مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون مطلع هذا العام وحصدها المنتخب السنغالي.

ساديو ماني

ماني يحكي قصة إصابته وعقد الموت

وعلى الرغم من ذلك، أصر ماني على المواصلة في المشاركة وخوض باقي المباريات مع منتخب بلاده وهو ما يحكيه ماني الآن بعد مرور 6 أشهر على البطولة.

وقال ماني في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية:"عندما تعرضت للإصابة في مباراة الرأس الأخضر قام نادي ليفربول بالضغط على الاتحاد السنغالي وأرسل خطابا للفيفا يبلغه أني بحاجة إلى 5 أيام راحة على الأقل وهو ما يعني أني سأغيب عن مباريات ربع النهائي".

وأضاف: "كنت أعلم أني بالفعل لن يكن بإمكاني المشاركة بالمباريات ولكن أردت المشاركة وعرضت أن أقوم بتوقيع عقود على مسؤوليتي أنه في حالة مشاركتي ومت فسيكون هذا على مسؤوليتي الشخصية ولا أحد يتحمل هذا الخطأ غيري".

وأكمل:"على الرغم من إصراري هذا إلا أن الاتحاد السنغالي رفض هذا الاقتراح ولكنهم قاموا بعمل فحص طبي شامل قبل مباراة ربع النهائي وتم التأكد من صحة مشاركتي".

وأختتم: "شاركت وقتها في المباراة ونجحت في تحقيق الفوز مع منتخب بلادي بثلاثة أهداف مقابل هدف ووصلنا لنصف النهائي".

انجازات ماني مع السنغال

وشارك ماني مع منتخب بلاده في 91 مباراة منذ انضمامه لأول مرة للمنتخب الأول عام 2012، نجح خلال تلك المباريات في إحراز 33 هدفا وقيادة منتخب بلاده للوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2019 والفوز بالبطولة عام 2022.

أرقام ماني مع ليفربول

يذكر أن ماني انتقل خلال هذا الصيف لصفوف بايرن ميونخ الألماني في صفقة بلغت 32 مليون يورو.

وكان قد انتقل ماني لصفوف ليفربول الإنجليزي عام 2016 قادما من صفوف ساوثهامبتون ونجح خلال تلك السنوات في المشاركة ب269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

