شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تعلن إطلاق مبادرة "يدوم الفرح" لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير مبادرة (يدوم الفرح) لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة بني سويف تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولي بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والنائب أحد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ومؤسس أبو هشيمة الخير و آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وتتضمن المرحلة الأولى من مبادرة يدوم الفرح تجهيز 100 فتاة مقبلة على الزواج بكافة الأجهزة الكهربائية (غسالة – بوتاجاز – ثلاجة – تليفزيون 50 بوصة)، على أن يتم استكمال باقي مراحل المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وتقدم محافظ بني سويف بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مبادرة حياة كريمة، والتي من ثمارها مبادرة "يدوم الفرح "التي تفتح أبواب الخير والسعادة على بناتنا وأبنائنا شباب وفتيات مصر ، ناقلاً لهن ، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهن ، ومتمنيا السعادة والبركة ، وأن يكنّ سنداً لأزواجهن وللوطن نحو التقدم والازدهار ومواجهة التحديات.

كما توجه المحافظ بالشكر لفريق عمل مؤسسة حياة كريمة، وتعاونها المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات رائدة في مختلف المجالات ، تساهم في دعم رؤية وجهود الدولة التنموية، ومن أفضل الأمثلة لذلك: مبادرة "يدوم الفرح" التي ساهمت في تنفيذها مؤسسة أبو هشيمة الخير، وتستهدف دعم وبناء الأسرة المصرية ،مشيراً إلى أن مثل تلك المبادرات، تتكامل أهدافها مع أهداف ومشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

ومن جانبها أشارت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إلى أن الاحتفالية تم تنظيمها بالتنسيق بين المحافظة وبالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير، لتوفير مستلزمات بيت الزوجية من أجهزة كهربائية ومنزلية ،موضحا أن دور المؤسسة لا يقتصر على الدعم المادي فقط بل امتد ليشمل الجانب التوعوي ،حيث تم عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج على مدار 3 أيام في إطار برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، الذي تم تنفيذه من خلال المؤسسة و بالتعاون مع الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، وشملت عددا من الموضوعات والمحاور: أحكام الزواج، تنمية وتنشئة الأسرة، وفن التعامل بين الزوجين، وإدارة الخلاف.

كما قامت بتوجيه الشكر والتقدير ‏ للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أتاح الفرصة للشباب ومكنهم حتي استطاعوا قيادة مؤسسة شابة كمؤسسة حياة كريمة، مؤكدةً أن مبادرة "يدوم الفرح" جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجهيز 100 عروسة في كل محافظات الجمهورية، و توجهت بالشكر أيضًا لكافة الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة من المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة وكذلك مؤسسة أبو هشيمة الخير ومحافظة بني سويف لتعاونهم في تنفيذ هذه المبادرة، وكذلك المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف لتعاونهم بشأن تدريب المقبلين على الزواج في اطار المبادرة، وفي نهاية كلمتها اكدت رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة حرص المؤسسة علي استكمال تنفيذ مبادرة (يدوم الفرح )في كافة محافظات، والتي انطلقت من محافظة أسوان في شهر مارس الماضي ثم محافظة الغربية في شهر يوليو وتستكمل جهودها اليوم من محافظة بني سويف.

ومن جانبه أبدى النائب أحمد أبو هشيمة سعادته عن التعاون المثمر بين مؤسسة أبو هشيمة الخير ومؤسسة حياة كريمة، مؤكداً على أن مبادرة يدوم الفرح ليست الأولى بين المؤسستين ولن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة واجب عليه تجاه أهله في محافظة بني سويف، التي يمثلها تحت قبة مجلس الشيوخ.

وعبر أبو هشيمة عن خالص أمنياته للفتيات المقبلات على الزواج بالسعادة في حياتهن الجديدة، متمنياً أن يكن نواة لأسر تدر أطفالاً صالحين للمجتمعين مؤمنين بوطنهم مخلصين له، وقادرين على حمل لواء الدفاع عنه وعن مصالحه.

وأكد أبو هشيمة أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك عدد آخر من المبادرات والمشروعات الخاصة بمحافظة بني سويف، والتي تستهدف تنمية قدراتها، وتخفيف العبء عن كاهل مواطنيها بالقرى الأكثر احتياجاً .