اخبار العالم

دي ماريا يخضع للفحص الطبي قبيل انتقاله ليوفنتوس (صور)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر دي ماريا يخضع للفحص الطبي قبيل انتقاله ليوفنتوس (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-08 | 13:12

دي ماريا يخضع للفحص الطبي قبيل انتقاله ليوفنتوس (صور)

612 مشاهدة

تواجد صباح اليوم الجمعة الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا في مقر يوفنتوس، من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف النادي الإيطالي.

وكان دي ماريا عقده قد انتهي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو الماضي، ليُغادر بالمجان، ويُصبح له أحقية في التوقيع لأي نادٍ.

ووصل دي ماريا فجر اليوم الجمعة إلى تورينو، وتواجد في أحد الفنادق القريبة من مقر النادي الإيطالي، لإتمام انتقاله إلى السيدة العجوز.

وكان في انتظار دي ماريا أمام مقر النادي، عدد كبير من الجماهير، قامت بتحية الأرجنتيني، الذي رفض العودة إلى بلاده من جديد أو الانتقال إلى وفضل ارتداء قميص يوفنتوس.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا