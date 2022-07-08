نزاع مسلح ينتهي بمقتل شخصين شمال شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "نزاعا مسلحا اندلع ضمن منطقة الشعب سبع قصور، إثر قيام شخص باطلاق النار على اقاربه الذين حاولوا الاعتداء عليه بالضرب".

واضاف المصدر، ان "المسلح قام بالرد عليهم بالنار وقتل اثنين منهم ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة".

