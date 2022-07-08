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نزاع مسلح ينتهي بمقتل شخصين شمال شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين إثر نزاع مسلح شمال شرقي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "نزاعا مسلحا اندلع ضمن منطقة الشعب سبع قصور، إثر قيام شخص باطلاق النار على اقاربه الذين حاولوا الاعتداء عليه بالضرب".

واضاف المصدر، ان "المسلح قام بالرد عليهم بالنار وقتل اثنين منهم ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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