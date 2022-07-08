إيلون ماسك يرزق بتوأم من مديرة شركته!

إيوأشار التقرير إلى أن ماسك ووالدة توأمه الكندية شيفون زيليس ( 36 سنة ) تقدّما بطلب في نيسان المنصرم أمام إحدى محاكم تكساس لتغيير اسمي الطفلين وذلك لمنحهما كنية الوالد وإضافة كنية الأم إلى اسميهما.وذلك، يكون لماسك تسعة أبناء أحياء. وجاءت ولادة التوأم الأخير قبل أسابيع من ولادة طفله الثاني من الموسيقية غرايمز في ديسمبر كانون الأول.

أمّا زيليس، فقابلت ماسك خلال عملها مع "أوبن إيه آي"، منظمة ماسك غير الربحية للبحث والنشر في مجال الذكاء الاصطناعي والتي شاركت في تأسيسها في عام 2015.

وعام 2017، انتقلت إلى تسلا، حيث كانت مديرة المشروع، حيث قامت بنشر خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي على فرق تصميم الرقائق والطيار الآلي. واليوم، تتولى منصب مديرة العمليات والمشاريع الخاصة بشركة Neuralink ،حيث يشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي المشارك.