وصفة اليوم.. طريقة عمل معمول الفستق الحلبي لضيافة عيد الأضحى

- احضري الصواني ورصي كرات المعمول، واخبزي المعمول بالفرن على حرارة 200 مئوية مع المتابعة ثم اخرجيه بعد التأكد من نضجه.

اليوم نقدم لكِ طريقة عمل معمول الفستق الحلبي لتتعلميه معنا اليوم، ولتقدميه لضيوفك في عيد الأضحى 2022.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012