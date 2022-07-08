الرئيس السيسي ينعي «شينزو آبي»: زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً لمصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه ومواساته للشعب الياباني الشقيق في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي.

وتابع الرئيس السيسي إن رئيس الوزراء الراحل كان زعيماً استثنائياً لليابان، وصديقاً لمصر، وداعماً قوياً لمسيرة التنمية في مصر في اطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة الذي ساهم الفقيد في ترسيخها، داعيا الله ان يلهم اسرته الصبر والسلوان، وان تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار.

وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

وأعلنت اليابان اليوم الجمعة 8 يوليو، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار.

وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.

أعلنت الشرطة اليابانية الجمعة 8 يوليو 2022 عن توقيف تيتسويا ياماجامي، المشتبه به الأساسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وقد اعتقل في مكان وقوع الجريمة.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قد أفادت أن شينزو آبي نُقل إلى المستشفى بعدما أطلق رجل يحمل بندقية النار عليه من الخلف على ما يبدو بينما كان يدلي بكلمة في فعالية انتخابية في مدينة نارا بغرب البلاد.

ويبلغ ياماجامي 41 عاما، وهو عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية، والمعروفة أيضًا بالبحرية اليابانية، وفقا لتقارير محلية.

كما أشارت التقارير إلى أنه قام بصناعة بندقيته بنفسه لتنفيذ عملية الاغتيال. يذكر أن ياماجامي هو من سكان محافظة نارا، حيث كان شينزو آبي يقوم بجولة انتخابية.