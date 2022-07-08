شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبأصدق التمنيات في هذه المناسبة الجليلة، داعيا المولى - عز وجل - أن يوفق الرئيس في استكمال مسيرة العطاء المُخلصة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة و قوية تحقق مستقبل أفضل لمصر وشعبها .

كما تقدم حسين زين بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وللوزراء وكبار رجال الدولة المصرية.

وقال حسين زين إن ما تحقق من انجازات وتنمية في كافة المجالات فى ظل القيادة الواعية الحكيمة يؤكد أننا نسير بخُطى ثابته على الطريق الصحيح نحو جمهورية جديدة تحقق آمال وتطلعات شعبها وتؤكد على مكانه ودور مصر الفاعل إقليميا ودوليا، و أن تلك الانجازات والنجاحات التى تحققت قد مكنت الوطن من مواجه أزمات كبيرة فى ظل أزمات اقتصادية عالمية طاحنة.