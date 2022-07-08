اليابان.. مقتل رئيس الوزراء السابق جراء هجوم مسلح

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الجمعة، متأثراً بإصابته بجروح بالغة جراء هجوم مسلح تعرض له خلال مشاركته في فعالية بمدينة نارا وسط اليابان.



وذكر التلفزيون الحكومي، الجمعة، أن آبي أصيب توفي متأثراً بإصابته برصاصة في صدره خلال كلمة ألقاها في فعالية مفتوحة لدعم الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي في المدينة.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام يابانية أن قوات الأمن ألقت القبض على المهاجم ويدعى "ياماغامي تيتسويا" ويبلغ من العمر 41 عامًا، وهو عنصر سابق في قوات البحرية.



وأظهرت مشاهد أخرى شنزو آبي طريحاً على الأرض ملطخًا بالدماء ويتم نقله تحت غطاء من القماش المشمع على متن مروحية.



وشغل شينزو آبي منصب رئيس وزراء من 2012 إلى 2020 وهي أطول فترة لرئيس حكومة في البلاد، وترك آبي المنصب منذ عامين لأسباب صحية.

