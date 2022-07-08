07 يوليو , 2022
لندن: سجلت ساعة بولغاري اوكتو فينيسيمو ألترا الرقم القياسي العالمي لأنحف ساعة ميكانيكية في مارس (آذار) 2022 بسمك بلغ 1.80 مم فقط. ولكن ساعة ريتشارد مايل آر إم أب -01 فيراري، حطمت الرقم التي بسمك لا يتجاوز 1.75 ملم، أي سمك بطاقتي ائتمان.
وتعد الساعة فائقة النحافة، وهي أيضًا أقوى ساعة مع القدرة على تحمل قوة تبلغ 5 آلاف غاوس، وحدةاختبارات القوة، ومقاومة للماء حتى 10 أمتار.
ويحتوي التصميم المعقد على عجلة توازن متغيرة من التيتانيوم تقلل السماكة دون المساس بأي وظائف. وتتميز علبة الساعة بشكل مستطيل دائري، حيث أن العناصر المحيطة بشاشة عرض الوقت هي الإطار هنا. وتاج اختيار خيارات اللف أو الضبط محفور على الإطار الواسع. ويحتوي هذا التاج على قطعتين من السيراميك الأسود لحماية الإطار من الاحتكاك أو التلف الناتج عن الماء. ومينا هذه الساعة الرقيقة مغطى بكريستال الياقوت وطلاء مضاد للانعكاس على كل جانب.
ووفقًا لريتشارد ميل، ستصدر الساعة في 150 نسخة فقط مقابل 1.8 مليون دولار، حسب موقع يانكو ديزاين.
كانت هذه تفاصيل خبر أرق ساعة معصم ميكانيكية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.