أرق ساعة معصم ميكانيكية في العالم

لندن: سجلت ساعة بولغاري اوكتو فينيسيمو ألترا الرقم القياسي العالمي لأنحف ساعة ميكانيكية في مارس (آذار) 2022 بسمك بلغ 1.80 مم فقط. ولكن ساعة ريتشارد مايل آر إم أب -01 فيراري، حطمت الرقم التي بسمك لا يتجاوز 1.75 ملم، أي سمك بطاقتي ائتمان.

وتعد الساعة فائقة النحافة، وهي أيضًا أقوى ساعة مع القدرة على تحمل قوة تبلغ 5 آلاف غاوس، وحدةاختبارات القوة، ومقاومة للماء حتى 10 أمتار.

ويحتوي التصميم المعقد على عجلة توازن متغيرة من التيتانيوم تقلل السماكة دون المساس بأي وظائف. وتتميز علبة الساعة بشكل مستطيل دائري، حيث أن العناصر المحيطة بشاشة عرض الوقت هي الإطار هنا. وتاج اختيار خيارات اللف أو الضبط محفور على الإطار الواسع. ويحتوي هذا التاج على قطعتين من السيراميك الأسود لحماية الإطار من الاحتكاك أو التلف الناتج عن الماء. ومينا هذه الساعة الرقيقة مغطى بكريستال الياقوت وطلاء مضاد للانعكاس على كل جانب.

ووفقًا لريتشارد ميل، ستصدر الساعة في 150 نسخة فقط مقابل 1.8 مليون دولار، حسب موقع يانكو ديزاين.