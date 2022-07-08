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انت الان تتابع خبر غبار بأول أيام العيد.. الأنواء تتوقع حالة الطقس لأربعة أيام مقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة.
ووفق توقعات الهيئة، فإن طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً ويتحول إلى مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية.
وأشارت إلى أن الطقس يعود إلى الصحو، يوم الأحد المقبل، ودرجات الحرارة مقاربة للأيام السابقة.
أدناه جداول تتضمن توقعات الطقس:
وأشارت إلى أن الطقس يعود إلى الصحو، يوم الأحد المقبل، ودرجات الحرارة مقاربة للأيام السابقة.
أدناه جداول تتضمن توقعات الطقس: