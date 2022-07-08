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غبار بأول أيام العيد.. الأنواء تتوقع حالة الطقس لأربعة أيام مقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة.
ووفق توقعات الهيئة، فإن طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً ويتحول إلى مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية.

وأشارت إلى أن الطقس يعود إلى الصحو، يوم الأحد المقبل، ودرجات الحرارة مقاربة للأيام السابقة.


أدناه جداول تتضمن توقعات الطقس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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