غبار بأول أيام العيد.. الأنواء تتوقع حالة الطقس لأربعة أيام مقبلة

ووفق توقعات الهيئة، فإن طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً ويتحول إلى مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية.

وأشارت إلى أن الطقس يعود إلى الصحو، يوم الأحد المقبل، ودرجات الحرارة مقاربة للأيام السابقة.



أدناه جداول تتضمن توقعات الطقس: