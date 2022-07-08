انت الان تتابع خبر آمال ماهر تتفاعل في وقفة عرفات (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تفاعلت المطربة المصرية آمال ماهر مع جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضرعة بالدعاء إلى الله في يوم عرفة.

