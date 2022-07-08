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بيدري يرث قميص أساطير برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-08 | 11:35

بيدري يرث قميص أساطير برشلونة

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أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، حصول اللاعب الشاب بيدري جونزاليس، على القميص رقم 8، والذي سيلعب به في الموسم الجديد.
ونشرت حسابات الفريق الكتالوني على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبيدري، وهو يرتدي القميص الجديد.

ويُعد رقم 8 أسطوري في برشلونة، وكان آخر من ارتداه، اللاعب البرازيلي داني ألفيس في النصف الثاني من الموسم الماضي، ومن قبله البوسني ميراليم بيانيتش.


ويظل الرقم 8 محفورًا باسم الأسطورة أندريس إنييستا، الذي حقق العديد من الإنجازات مع برشلونة.

ويرى الكثيرون أن بيدري هو الوريث الشرعي لإنييستا في الكامب نو، بفضل تحركاته الأنيقة على أرض الملعب.

وارتدى العديد من الأساطير، القميص رقم 8، مثل جيولي، ستويشكوف، كوكو، آمور وألبرت سيلادس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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