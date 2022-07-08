انت الان تتابع خبر بيدري يرث قميص أساطير برشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-08 | 11:35
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أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، حصول اللاعب الشاب بيدري جونزاليس، على القميص رقم 8، والذي سيلعب به في الموسم الجديد.
ونشرت حسابات الفريق الكتالوني على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبيدري، وهو يرتدي القميص الجديد.
ويُعد رقم 8 أسطوري في برشلونة، وكان آخر من ارتداه، اللاعب البرازيلي داني ألفيس في النصف الثاني من الموسم الماضي، ومن قبله البوسني ميراليم بيانيتش.
ويظل الرقم 8 محفورًا باسم الأسطورة أندريس إنييستا، الذي حقق العديد من الإنجازات مع برشلونة.
وارتدى العديد من الأساطير، القميص رقم 8، مثل جيولي، ستويشكوف، كوكو، آمور وألبرت سيلادس.
ويُعد رقم 8 أسطوري في برشلونة، وكان آخر من ارتداه، اللاعب البرازيلي داني ألفيس في النصف الثاني من الموسم الماضي، ومن قبله البوسني ميراليم بيانيتش.
ويظل الرقم 8 محفورًا باسم الأسطورة أندريس إنييستا، الذي حقق العديد من الإنجازات مع برشلونة.
ويرى الكثيرون أن بيدري هو الوريث الشرعي لإنييستا في الكامب نو، بفضل تحركاته الأنيقة على أرض الملعب.
وارتدى العديد من الأساطير، القميص رقم 8، مثل جيولي، ستويشكوف، كوكو، آمور وألبرت سيلادس.