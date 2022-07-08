تم إطلاق النار عليه من الخلف .. اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مسؤول في الحزب الليبرالي الديموقراطي وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عقب إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي الجمعة.

وقالت هيئة البث اليابانية: "توفي رئيس الوزراء السابق آبي في مستشفى في مدينة كاشيهارا بمنطقة نارا، حيث كان يتلقى علاجا عن 67 عاماً".

وداهم عناصر من الشرطة اليابانية منزل رجل اعتُقل عقب إطلاق النار على ما ذكرت هيئة البث الوطنية اليابانية.

اغتيال

وتعرض رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبي" لعملية اغتيال أثناء إلقاء خطاب بمدينة "نارا" غربي اليابان.

وأظهرت لقطات فيديو إصابة "آبي" بطلق ناري في الظهر. كما أظهرت أيضًا جهود إسعافه.

ونُقل رئيس الوزراء الياباني السابق إلى المستشفى جوا، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته اليوم الجمعة.