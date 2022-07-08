شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في تشيلسي يطير إلى برشلونة لحسم صفقة تبادلية نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقترب إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي من إبرام صفقة تبادلية مع نظيرتها إدارة برشلونة الإسباني قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وترغب إدارة البلوز في التعاقد مع كل من سيرجينو ديست النجم الأمريكي بالإضافة إلى النجم الهولندي ممفيس ديباي الذي لم يحظ حتى الآن على فرصة كبيرة للمشاركة.

صفقة تبادلية نارية منتظرة بين برشلونة وتشيلسي

ألونسو وأزبليكويتا

في المقابل، يريد المسؤولين داخل برشلونة التعاقد مع كل من ألونسو وأزبليكويتا لتدعيم الخط الخلفي للفريق قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تود بويلي مالك فريق تشيلسي قد سافر بالفعل إلى برشلونة للتفاوض على الصفقة المحتملة بين الفريقين.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة هو من يرغب في ضم الثنائي أزبليكويتا وألونسو وسيقوم بعرض الحصول عليهما مقابل صفقة تبادلية وسيتم اقحام كل من ديباي وديست في الصفقة.

وكان قد التقى بويلي فور وصوله إلى مدينة كتالونيا بكل من خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بالإضافة إلى مايتو اليماني المدير الرياضي للفريق وخوردي كرويف مستشار النادي لمناقشة كافة التفاصيل الجديدة.

مشوار تشيلسي الموسم الماضي

ويسعى تشيلسي للعودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي والغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2016-2017 بعد هيمنة كاملة لمانشستر سيتي وليفربول على المسابقة في السنوات الأخيرة.

واحتل البلوز المركز الثالث في جدول ترتيب الموسم الماضي برصيد 74 نقطة حصدها من 21 انتصارا و11 تعادل و6 هزائم.

وكان قد ودع تشيلسي العام الماضي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة من فريق ريال مدريد بنتيجة 5-4 بمجموع اللقاءين.

مباريات برشلونة في الدوري الإسباني



في المقابل يسعى فريق برشلونة الإسباني لتعويض نتائج الموسم الماضي المخيبة للآمال بالتعاقد مع صفقات جديدة قوية من أجل قيادة الفريق واستعادة مكانته في الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا.

وكان قد أنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد متصدر وبطل الليجا.

ويخوض برشلونة أولى مبارياته بالدوري الإسباني على ملعب الكامب نو أحد يومي 13 أو 14 أغسطس 2022، على أن يختتم الموسم أمام سيلتا فيجو خارج أرضه يوم 4 يونيو 2023.