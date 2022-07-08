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رئيس الجمهورية يهنئ بحلول عيد الأضحى: مناسبة للتأكيد على وحدة الصف

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بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، بحلول عيد الأضحى، فيما اشار الى انه مناسبة للتأكيد على وحدة الصف في سبيل دولة مقتدرة.
وقال صالح في تغريدة تابعتها الخليج 365: "أزكى التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا بحلول عيد الأضحى المبارك، مُستذكرين معاً شهداء الوطن والمُضحين من اجل كرامة أبنائه".

واضاف رئيس الجمهورية: "هي مناسبة للتأكيد على وحدة الصف في سبيل دولة مُقتدرة، راعية وخادمة لجميع المواطنين، تأخذ دورها المحوري وتكون ملتقى دول المنطقة وشعوبها على السلام والازدهار".

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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