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انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يهنئ بحلول عيد الأضحى: مناسبة للتأكيد على وحدة الصف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، بحلول عيد الأضحى، فيما اشار الى انه مناسبة للتأكيد على وحدة الصف في سبيل دولة مقتدرة.
وقال صالح في تغريدة تابعتها الخليج 365: "أزكى التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا بحلول عيد الأضحى المبارك، مُستذكرين معاً شهداء الوطن والمُضحين من اجل كرامة أبنائه".
واضاف رئيس الجمهورية: "هي مناسبة للتأكيد على وحدة الصف في سبيل دولة مُقتدرة، راعية وخادمة لجميع المواطنين، تأخذ دورها المحوري وتكون ملتقى دول المنطقة وشعوبها على السلام والازدهار".