رئيس الجمهورية يهنئ بحلول عيد الأضحى: مناسبة للتأكيد على وحدة الصف

وقال صالح في تغريدة تابعتها الخليج 365: "أزكى التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا بحلول عيد الأضحى المبارك، مُستذكرين معاً شهداء الوطن والمُضحين من اجل كرامة أبنائه".

واضاف رئيس الجمهورية: "هي مناسبة للتأكيد على وحدة الصف في سبيل دولة مُقتدرة، راعية وخادمة لجميع المواطنين، تأخذ دورها المحوري وتكون ملتقى دول المنطقة وشعوبها على السلام والازدهار".