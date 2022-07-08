انت الان تتابع خبر اندلاع حريق داخل مرآب مستشفى الأطفال في الديوانية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها على حادث حريق اندلع داخل عدد من العجلات المدنية داخل مرآب مستشفى الولادة والأطفال في مركز محافظة الديوانية".

وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني النيران طوقت وعزلت وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى دار سكن الأطباء في المستشفى وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تأثر عمل المستشفى بتقديم خدماتها الطبية للمراجعين ودون تسجيل إصابات بشرية مع فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المرآب بادئ الأمر".