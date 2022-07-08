انت الان تتابع خبر أضاحي العيد... تحذير من ارتفاع اصابات الحمى النزفية‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الوقت الذي يزداد فيه التخوف من ارتفاع أعداد الإصابات بمرض الحمى النزفية، حذرت وزارة الصحة المواطنين من شراء اللحوم من الباعة المتجولين غير المجازين صحيا لخطورة وسرعة انتقال المرض.

ذبح عشوائي في كل مكان دون حسيب او رقيب، تحذيرات من ارتفاع أعداد الاصابات بمرض الحمى النزفية ، الذي تقول الصحة بان نسب احتمالية الوفيات فيه تصل لاربعين بالمئة من نسب الاصابة



الجهات المعنية طمأنت المواطنين بضعف انتقاله عن طريق الطعام المطهو جيدا او المشوي او المجمد، لكنها حذرت من انتقاله مباشرة عند ملامسة دم الحيوان المريض أو قفز حشرة القراد على جسم الانسان

الصحة وعقب تجاوز الإصابات المئتين وثلاثين حالة بمرض الحمى النزفية، رمت الكرة بملعب وزارة الزراعة وأمانة بغداد ودوائرها البلدية، التي قالت بأنها تتحمل مسؤولية العشوائيات بالذبح وبيع المواشي على الارصفة والطرقات العامة والفرعية.