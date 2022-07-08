شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات تشريعية لمجلس النواب فى مجال الحفاظ على الأمن × 4 قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب إقرار عدد من التشريعات المهمة فى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، وفى مقدمتها تعديل قانون العقوبات.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التي أقرها المجلس النيابي في مجال الأمن وحماية مقدرات الوطن، في ضوء ما ورد بتقرير إنجازات مجلس النواب بدور الانعقاد الثانى:

1- تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

2- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة).

3- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

4- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

يُشار إلى أن تقرير إنجازات مجلس النواب في الدور الثاني كشف عن موافقة المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.