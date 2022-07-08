شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 43 في حادث مروري بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 9 أشخاص بينهم خمسة سودانيين حتفهم، في حادث تصادم بطريق أبو سمبل جنوب مصر، فجر اليوم الخميس.

وقال وكيل وزارة الصحة المصرية في مدينة أسوان، إيهاب حنفي، إن الحادث أوقع أيضا 43 مصابا، من بينهم 40 سودانيا وثلاثة مصريين، مشيرا إلى أن محاولات التعرف على هوية الجثث الأخرى مازالت جارية.

وقال مصدران أمنيان إن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة بسيارة نقل مما أسفر عن انحراف الحافلة عن الطريق وانقلابها.

وذكر شهود عيان أن الحافلة كانت قادمة من السودان متجهة إلى محطة نقل الركاب بمنطقة كركر في مدخل مدينة أسوان. وأضافوا أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى أسوان الجامعي.