شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل لا يغتفر».. تفاصيل الهجوم المسلح على شينزو آبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، اليوم الجمعة، لإطلاق نار خلال إلقاء كلمة له ضمن حملة إنتخابية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن آبي تعرض لسكتة قلبية ونقل إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية آبي وهو يرقد فاقدا للوعي في شارع بمدينة نارا الإمبراطورية القديمة.

رصاصة من الخلف

وذكرت وكالة أنباء كيودو أنه أصيب برصاصة من الخلف، وألقت الشرطة القبض على الجاني المشتبه به.

ونقلت وسائل إعلام يابانية في وقت سابق، عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي له آبي، أن رئيس الوزراء السابق كان فاقدا للوعي وينزف من رقبته، ويبدو أن قلبه توقف عن العمل.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الجمعة، إن رئيس الحكومة السابق شينزو آبي في "حالة خطرة جدا" بعد تعرضه لإطلاق نار.

وأوضح كيشيدا: "أصلي ليبقى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي على قيد الحياة".

وأضاف: "إنه عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية، عمل لا يغتفر إطلاقا وأدينه بأشد العبارات".

وقالت قوات الشرطة إن رجلا يشتبه في تورطه في إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، أبلغها بأنه كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله.

وتحتجز الشرطة المتهم الذي تردد أنه عضو سابق في قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

وشغل آبي منصب رئيس وزراء اليابان خلال الفترة من كانون ديسمبر 2012 إلى سبتمبر 2020، ما جعله رئيس الوزراء الأطول بقاء في سدة الحكم في البلاد.

ومن المقرر أن تجري اليابان انتخابات مجلس الشيوخ بالبرلمان يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي نصرا كبيرا.