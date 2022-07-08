انت الان تتابع خبر بعد يومين من خروجه من السجن.. جزائري يقتل آخر بسبب خروف العيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أقدم مواطن جزائري على قتل تاجر أغنام بسبب محاولته سرقة خروف العيد في ولاية قالمة شمال شرقي البلاد، وذلك بعد يومين فقط من خروجه من السجن بعفو رئاسي.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن الجريمة وقعت أمس الخميس، وراح ضحيتها رجل خمسيني بسوق المواشي بالمنطقة الصناعية بمدينة قالمة.



وقالت صحيفة "آخر ساعة" إن الجريمة وقعت عقب شجار نشب بين القاتل والضحية البالغ من العمر 50 عاماً.

ووفقا للتقارير، فإن الضحية تفطن لعملية سرقة خروف من أغنامه المعروضة للبيع، ليدخل في سجال مع السارق والذي قالت مصادر أمنية بأنه مستفيد من العفو الرئاسي الأخير.

وأقدم القاتل على طعن البائع بعدة طعنات بسكين في أنحاء الجسد ليحول على جناح السرعة إلى مستشفى الحكيم عقبي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثر بجروحه البليغة.

