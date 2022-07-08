أسعار النفط تعاود الارتفاع بشكل طفيف

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 105.13 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها نحو 4 بالمئة يوم الخميس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 102.76 دولار للبرميل، بعد أن استقر على ارتفاع بنسبة 4.2٪ في اليوم السابق.



ومع ذلك ، لا يزال كلا العقدين محددين للخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي. تميزت التجارة هذا الأسبوع بعمليات بيع حادة يوم الثلاثاء ، عندما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 8٪ وهوى برنت 9٪.

وكان انخفاض برنت 10.73 دولارات هو ثالث أكبر انخفاض للعقد منذ أن بدأ التداول في العام 1988.

