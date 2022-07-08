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يوفنتوس يعلن وصول دي ماريا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-08 | 09:05

يوفنتوس يعلن وصول دي ماريا

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، وصول الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان السابق، لمدينة تورينو.
ونشر الحساب الرسمي للسيدة العجوز، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للحظة هبوط طائرة دي ماريا في مطار تورينو، بجانب مجموعة من الصور التي ظهر فيه الجناح الأرجنتيني.

وكانت عدة تقارير صحفية، قد أوضحت أن أنخيل دي ماريا سيجري الفحوصات الطبية اللازمة، غدا الجمعة، على أن يتم الإعلان عن انضمامه بشكل رسمي لصفوف السيدة العجوز خلال نفس اليوم.


ومن المنتظر أن يوقع لاعب سان جيرمان السابق، على عقد لمدة عام واحد فقط مع يوفنتوس، وسيحصل على 7 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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