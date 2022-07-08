07 يوليو , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب) تحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية الخميس أن تجرب إلحاق الهزيمة بموسكو «في ساحة المعركة»، وذلك بعدما سرع الأميركيون والأوروبيون وتيرة تسليم الأسلحة للقوات الأوكرانية. وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما نقل التلفزيون وقائعه «اليوم، نسمع أنهم يريدون أن يلحقوا بنا الهزيمة في ساحة المعركة. ماذا نقول؟ فليحاولوا».

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يتوعد الغربيين: إذا ارادوا إلحاق «الهزيمة» بروسيا «فليحاولوا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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