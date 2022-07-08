عواصف ممطرة تجتاح شمال شرق الصين... فيضانات حاصرت الحافلات وأغرقت الطرق

07 يوليو , 2022
عواصف ممطرة تجتاح شمال شرق الصين (أ ف ب).
هطلت أمطار غزيرة على شمال شرق الصين اليوم الخميس متسببة في فيضانات حاصرت الحافلات وأغرقت الطرق وعرقلت الحركة في المدن، مع توقع المزيد من العواصف في الأيام المقبلة.
وفي شينيانغ عاصمة إقليم لياونينغ استيقظ السكان على رسالة نصية على هواتفهم المحمولة تخطرهم بإرجاء الذهاب إلى العمل وإلغاء أي أنشطة غير أساسية بسبب «الطقس السيء».
وذكر التلفزيون الرسمي أن رجال الإنقاذ اضطروا لنقل خمسة طلبة وسائق حافلتهم المدرسية بقوارب مطاطية بعدما غمرت المياه الحافلة.
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