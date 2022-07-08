مقتل 9 أشخاص وإصابة 43 في حادث مروري بجنوب مصر

07 يوليو , 2022
مشهد عام في مصر (أ ف ب).
قال وكيل وزارة الصحة المصرية في مدينة أسوان، إيهاب حنفي، إن تسعة أشخاص، من بينهم خمسة سودانيين، لاقوا حتفهم في حادث تصادم بطريق أبو سمبل في جنوب مصر فجر اليوم الخميس.
وأضاف أن الحادث أوقع أيضاً 43 مصاباً، من بينهم 40 سودانياً وثلاثة مصريين، مشيراً إلى أن محاولات التعرف على هوية الجثث الأخرى مازالت جارية.
وقال مصدران أمنيان إن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة بسيارة نقل مما أسفر عن انحراف الحافلة عن الطريق وانقلابها.
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