البيت الأبيض: استقالة جونسون لن تغير شيئا في دعم الناتو لأوكرانيا

وقالت جان بيير بهذا الشأن: "تحالفنا مع المملكة المتحدة يبقى قويا. المشاركون في قمة الناتو التاريخية في مدريد وافقوا على مواصلة دعم أوكرانيا. وهذا لن يتغير".

وكان بوريس جونسون، الذي خلف في هذا المنصب تيريزا ماي في عام 2019، قد أعلن يوم الخميس أنه تنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.



هذا، وتظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من نصف البريطانيين يعارضون استمرار جونسون في شغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح، في حين أشار دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

