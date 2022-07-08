انت الان تتابع خبر زيلينسكي يرفض التنازل عن الأراضي الأوكرانية لصالح روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف ليست جاهزة لأي تنازلات عن الأراضي لصالح روسيا.
وقال زيلينسكي في حديثه لقناة "سي أن أن": "الأوكرانيون ليسوا جاهزين للتخلي عن أراضيهم، وعن الموافقة على أن هذه الأراضي هي جزء من روسيا".
وأشار إلى أن كييف تكرر موقفها هذه بشكل مستمر، متعهدا بثبات تمسكه بهذا الموقف.
وأشار إلى أن كييف تكرر موقفها هذه بشكل مستمر، متعهدا بثبات تمسكه بهذا الموقف.