زيلينسكي يرفض التنازل عن الأراضي الأوكرانية لصالح روسيا

وقال زيلينسكي في حديثه لقناة "سي أن أن": "الأوكرانيون ليسوا جاهزين للتخلي عن أراضيهم، وعن الموافقة على أن هذه الأراضي هي جزء من روسيا".

وأشار إلى أن كييف تكرر موقفها هذه بشكل مستمر، متعهدا بثبات تمسكه بهذا الموقف.

