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زيلينسكي يرفض التنازل عن الأراضي الأوكرانية لصالح روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف ليست جاهزة لأي تنازلات عن الأراضي لصالح روسيا.
وقال زيلينسكي في حديثه لقناة "سي أن أن": "الأوكرانيون ليسوا جاهزين للتخلي عن أراضيهم، وعن الموافقة على أن هذه الأراضي هي جزء من روسيا".

وأشار إلى أن كييف تكرر موقفها هذه بشكل مستمر، متعهدا بثبات تمسكه بهذا الموقف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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