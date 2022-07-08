شكرا لقرائتكم خبر عن النجاح فى اختبار "المجلس الصحى المصرى" شرطا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشا القانون الصادر برقم 12 لسنة 2022 هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحى المصرى" يكون لها الشخصية الاعـتـبـاريـة ، وتتبع رئيس الجـمهـورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.

ويهدف المجلس حسب المادة الثانية من القانون، إلى تنظيم مجـالات الـصحة فـى مـصـر في نواحي التعليم مـا بعـد الجامعي ، التدريب التخصصي ، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات.

فماذا يشترط القانون للحصول علي ترخيص مزاولة المهن الصحية؟

نجيب عن ذلك في ضوء المادة الثالثه من القانون رقم 12 لسنة 2022 والتي تقضي مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية ، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة ، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، على أن تحدد الجهـات مـانـحـة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص

يشار إلي أن القانون تسري أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهي كليات الطب البشرى، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تسرى أحكام القانون، حسب المادة القانونية على خريجي كلية طب القوات المسلحة ، والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.