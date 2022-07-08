شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار 51 اتفاقية للنهوض بالمناطق الأكثر احتياجا ودعم الاقتصاد.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذى أعدته الأمانة العامة عن إقرار المجلس عدد (51) اتفاقية دولية.

وحسب تقرير الانجازات، تستهدف الاتفاقيات جميعها النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.

يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أفردت فصلا كاملا لتنظيم نظر المجلس للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث جاءت المادة 197 لتقضي بأن يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

ووفقا للمادة القانونية، يعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.

وتشير المادة، إلي أنه في غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة