شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق واعتقال المهاجم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الجمعة بأن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي نقل إلى المستشفى وهو ينزف بعدما سقط أرضا خلال إدلائه بكلمة في مدينة نارا في غرب اليايان

وأضافت الهيئة أن صوتا يشبه إطلاق عيار ناري سُمع حينها وأن السلطات اعتقلت رجلا مشتبها به في المكان.

وذكر مراسل للهيئة أن دوي إطلاق رصاصتين متتاليتين سُمع خلال حديث آبي.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء بأن رئيس الوزراء السابق فاقد للوعي ويبدو أن قلبه توقف عن العمل.