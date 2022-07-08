أوكرانيا: صاروخ روسي يصيب ناقلة محملة بالديزل كانت تنجرف في البحر الأسود

07 يوليو , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
ذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء اليوم الخميس نقلاً عن الجيش الأوكراني أن صاروخاً روسياً أصاب ناقلة محملة بالديزل كانت تنجرف في البحر الأسود منذ أكثر من أربعة أشهر.
وتعرضت الناقلة (ميلينيال سبيريت) التي ترفع علم مولدوفا إلى القصف مرتين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
وأصيبت الناقلة لأول مرة بصاروخ أُطلق من سفينة حربية بعد أيام من الغزو. وقالت مولدوفا في ذلك الوقت إن طاقم السفينة كان روسيا وأن اثنين أصيبا بجروح خطيرة.
وقالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا إنه عندما تعرضت السفينة للقصف في فبراير/شباط كان على متنها أكثر من 500 طن من الديزل وإنها كانت تنجرف منذ ذلك الحين دون طاقم.
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