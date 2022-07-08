شكرا لقرائتكم خبر عن انجازات تشريعية .. أهم 5 قوانين أقرها "النواب" بمجال الرعاية الاجتماعية والصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الأنعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، إقرار عدد من التشريعات الهامة فى مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، وفى مقدمتها تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التى أقرها المجلس النيابى فى مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، وذلك فى ضوء ما ورد بتقرير انجازات مجلس النواب بدور الانعقاد الثانى:

1- قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

2 -قانون المجلس الصحي المصري.

3 -قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

4 -تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

5 -تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

يُشار إلي أن تقرير إنجازات مجلس النواب في الدور الثاني كشف عن موافقة المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.