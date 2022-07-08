شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: الانتهاء من جميع مرافق للمنطقة الصناعية بقويسنا 30 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، بعمل زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية للاطلاع علي المشروع ورؤية كل ما تم تنفيذه على أرض الواقع.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب محمد حمدي موسى، بشأن العقبات التي تواجه المستثمرين بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، ووجود خلاف بين هيئة التنمية الصناعية والمحافظة والمحاجر أدى إلى عدم إزالة تلال الرمال وتأثير ذلك سلبياً على الاستثمار بتلك المنطقة.

وأكد رئيس اللجنة، أنه من المقرر للزيارة الميدانية أنها ستكون اول دور الانعقاد المقبل، للاستماع ايضا للمشكلات التي تواجه المستثمرين.

وقال النائب محمد حمدي موسي مقدم الطلب، أن المشكلة الأساسية تتمثل في التأخير في تسليم المنطقه الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا والتي قام المستثمرين بدفع ثمنها بالكامل للمحافظة والتي سيقام عليها أكثر من 180مصنعا، موضحا أن هذا التأخير أدى إلي خسائر كبيرة للمستثمرين خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلي ارتفاع أسعار الماكينات ومعدات صناعتهم ومنهم من هجر مشروعه، ومنهم من حصل على قروض ولم يستطع الوفاء بالتزاماته وكثرت ديونه لتراكم الفوائد.

وأكد مقدم الطلب أن الاشتباك بين الجهات الحكومية والوزارات يؤدي إلي الإهمال فى حق المستثمرين، موضحا أن عدم الاهتمام بالصناعة والمستثمرين بالمخالفة لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه الذى دائما ما يوجه بالاهتمام بالصناعة والمستثمرين وتذليل كل العقبات ودفع عجلة التنمية سيؤدى إلي تدهور الصناعة.

وعلق أشرف رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية: "إننا استلمنا هذا المشروع من عام 2016 واتبعنا عدة إجراءات كمحاولة للانتهاء من جميع المرافق للتسهيل علي المستثمر، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون جاهزا بجميع مرافقه للمستثمر يوم 30 يوليو.