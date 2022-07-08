شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل 1630حالة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا انخفض إلى أقل من ألفي إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول، إن أكثر من1630 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي أكثر من 76ر4 مليون حالة، تعافى منهم 93ر99 %، ويعالج ما لا يقل عن 3110 أشخاص.

وفي 12 أيار/مايو، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية، في البلاد، في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 أيار/مايو.