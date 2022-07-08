شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيونى: لجنة العفو الرئاسى تقوم بعمل حقوقى إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الانسان، إن لجنة العفو الرئاسى تقوم بعمل حقوقى إيجابى، مضيفا أنها تعاملت بشكل جاد مع كل الطلبات التى تلقتها عبر القنوات المختلفة ومن بينها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ومنظومة الشكاوى التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف محمود بسيونى فى تصريحات له، أن ذلك يعكس حرص اللجنة الشديد فى الوصول لكل طالبى العفو ودراسة كل الحالات بعناية ودقة، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع الجهات المسئولة والمعنية والمساعدة فى خروج السجناء المحبوسين فى قضايا التعبير عن الرأى .

وأشار الى أن اللجنة حققت نجاحا كبيرا فى الإفراج عن المئات بفضل الدعم الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى وجدية توجه مؤسسات الدولة لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان والتنفيذ الجاد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلن عنها الرئيس السيسى نهاية العام الماضى.

وتابع محمود بسيونى :"كما أن تواصل العمل على قوائم الإفراج بشكل دورى يؤكد على اصرار الدولة المصرية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان والرد بفاعلية على الصور النمطية غير الصحيحة ومحاولات التشوية من جانب المؤسسات الحقوقية المسيسة وغير المهنية".