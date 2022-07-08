بالفيديو - نيزك يضيء السماء فوق عاصمة نيوزيلندا

07 يوليو , 2022
لحظة ظهور النيزك في نيوزيلندا.
سطع نيزك في السماء فوق ولنغتون عاصمة نيوزيلندا اليوم الخميس وقال عشرات من الشهود إنهم رأوا شعاعاً من الضوء الساطع وسمعوا دوي انفجار مع مرور كرة من النار فوق المدينة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا على موقع تويتر إن أجهزة الرادار الخاصة بها رصدت ما يحتمل أن يكون ذيلاً دخانياً للنيزك في حين قالت الهيئة الجيولوجية (غيونت) إنها تعتقد أن مقياس الزلازل الخاص بها التقط موجاته الصوتية.
وكان مايك كزنز يعمل في المنزل بالقرب من ولنغتون عندما أضيئت الغرفة بدرجات من اللون البرتقالي المائل إلى الزرقة.
وقال لـ«رويترز»: «ركضت للخارج وشاهدت أثره ثم سمعت صوت هدير منخفض مثلما يحدث في بداية الزلزال».
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