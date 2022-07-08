شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن حزب التجمع: قائمة العفو خطوة محترمة.. والدولة جادة فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن قائمة العفو الرئاسية هي خطوة محترمة، وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ولجنة العفو الرئاسي لأنهم ليس فقط اعلنوا عن اللجنة ولكن هناك عمل.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى، أنه خرج اليوم 60 شخصا وآخر 5 أيام خرج حوالى 100 شاب، موضحا أن الدولة لديها جدية في الحوار الوطنى والعفو الرئاسي، والعفو عن سجناء ومتهمين في قضايا رأى.

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أنه لابد أن نغير الطريقة في التعامل مع الشباب، ويجب أن يكون هناك تغيير في التعامل مع الشباب مع بداية الجمهورية الجديدة والتي يتم تدشين الحوار الوطنى، فالسياسة ليس مكانها السجن على الإطلاق.