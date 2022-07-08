شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: من تلوثت يديهم بالدماء لا يصلح معهم الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن مناسبة العفو الرئاسي سمعناها من الرئيس عبد الفتاح السيسى في إفطار الأسرة المصرية وتفعيل لجنة العفو الرئاسة .

وأضاف رئيس حزب الوفد، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى، أن العفو منصوص عليه في الدستور والدستور يميز عن العفو عن العقوبة والعفو عن الجريمة وهذه من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أنه هناك ضرورة لاستبعاد من يهدد امن البلاد من الحوار الوطنى، فمن تلوثت يديهم بالدماء لا يصلح معهم الحوار.

وقال رئيس حزب الوفد، إن الناس كلها سعيدة بفكرة العفو وتتطلع لمزيد من العفو، وفكرة الحوار مقدمة للجمهورية الجديدة ، ونحن في الحزب شكلنا لجنة وقدمنا مقترحات ويمثلنا بمجلس أمناء الحوار الوطنى هانى سرى الدين.