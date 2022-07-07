نائب يكشف معلومات تخص تجهيز الطعام في الداخلية (وثيقة)

وقال الربيعي في بيان صحفي "نستغرب إصرار قيادات عليا في وزارة الداخلية تأكيدها التعاقد مع شركة (خلاصة الابداع) لتجهيز الطعام لمنتسبي شرطة الطاقة مع ما يحوم حول هذا العقد من شبهات وتساؤلات عديدة".

وطالب الربيعي وزير الداخلية وهيئة النزاهة "التدخل السريع بإجراء تحقيق في هذا العقد ومن يقف وراءه ولماذا الإصرار على هذه الشركة بالذات ولماذا لم يتم الإعلان عن مناقصة شفافة لتحقيق مبدأ المنافسة مع تأكيد رفضنا القاطع للموضوع جملة وتفصيلاً انسجاماً مع رأي اغلبية المنتسبين".



وأكد الربيعي انه "في اي تحقيق سيجري لابد من عدم الاكتفاء برأي الأمراء او الضباط وانما لا بدَّ من اخذ رأي المنتسبين من خلال لجنة تقصي حيادية، لبيان مدى استفادة ورغبة شرطة الطاقة بمبالغ بدل الطعام او غيرها".