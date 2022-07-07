مطار بغداد يكشف حقيقة حدوث إطلاق نار داخله

بغداد - ياسين صفوان - نفى مطار بغداد الدولي، الخميس، حدوث إطلاق نار داخله ومقتل أحد الأشخاص.

وقالت إدارة المطار في بيان، "تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، حصول إطلاق نار في مطار بغداد الدولي، وزاد البعض أكثر ذاكرين مقتل شخص جراء ذلك الإطلاق".

وأضافت "إذ نؤكد، عدم وجود أي حادث من هذا النوع، إذ يعتبر المطار منطقة منزوعة السلاح، وتمنع الجهات المسؤولة عن أمن المطار دخول أي نوع من الأسلحة، فإننا نتأمل من وسائل الإعلام المحترمة عدم الترويج لمثل هكذا حوادث إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية"، مشددة بالقول "تؤثر هذه الأخبار البعيدة عن الحقيقة على إسم وسمعة واجهة مهمة من واجهات البلد".

وكان مصدر أمني، الخميس، بمصرع عامل مصري داخل احد المجمعات السكنية ضمن حدود مطار بغداد، فيما اشار الى أن القوات الأمنية اعتقلت أربعة من زملائه.