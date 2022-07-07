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رئيس حزب العدل: قائمة العفو الرئاسي خطوة جيدة على الطريق

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن قائمة العفو الرئاسي التي خرجت مؤخرا خطوة جيدة على الطريق على ضرورة إنهاء ملف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا .

 

وأضاف رئيس حزب العدل، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى، أن كل ما اتمناه ألا نحتاج لوجود لجنة عفو من الأساس، ونريد أن تنتهى لجنة العفو الرئاسي كل الملفات التي لديها.

 

وتابع  رئيس حزب العدل،: نتمنى أن يخرج من توصيات الحوار الوطنى تتضمن تشريعات تنهى ملف السجناء وبالتالي لا نضطر لوجود لجنة عفو رئاسى، ويكون ملف السجناء قد انتهى، فأحد أهم الأشياء التي يمكن أن نخرج منها من الحوار الوطنى تشريعات تنهى هذا الملف نهائيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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