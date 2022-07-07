شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: قائمة العفو الرئاسي خطوة جيدة على الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن قائمة العفو الرئاسي التي خرجت مؤخرا خطوة جيدة على الطريق على ضرورة إنهاء ملف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا .

وأضاف رئيس حزب العدل، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى، أن كل ما اتمناه ألا نحتاج لوجود لجنة عفو من الأساس، ونريد أن تنتهى لجنة العفو الرئاسي كل الملفات التي لديها.

وتابع رئيس حزب العدل،: نتمنى أن يخرج من توصيات الحوار الوطنى تتضمن تشريعات تنهى ملف السجناء وبالتالي لا نضطر لوجود لجنة عفو رئاسى، ويكون ملف السجناء قد انتهى، فأحد أهم الأشياء التي يمكن أن نخرج منها من الحوار الوطنى تشريعات تنهى هذا الملف نهائيا.